被抹介入柬埔寨內政 民進黨發信給台商總會

2017-09-19 10:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕柬埔寨媒體9月初於頭版報導，民進黨「極端分子」涉嫌與柬埔寨在野黨合作，引發柬國高度關注。民進黨發言人王閔生今天重申，新聞一出來後，洪耀福秘書長立刻就發出中英文信給台商總會，說明民進黨絕不可能介入他國的政治，此事早就化解也已圓滿落幕。

柬埔寨明年底將舉行大選，洪森政府最近不斷打壓反對派和媒體，柬埔寨警方今年9月3日清晨突襲反對派領袖，救國黨領袖根索卡（Kem Sokha）的住處，並予以逮捕。柬埔寨強人總理洪森（Hun Sen）指控根索卡，在美國的支持下，密謀叛國。

而柬埔寨的《星洲日報》在9月初報導，有爆料消息指出，民進黨「極端分子」涉嫌與柬埔寨在野的根索卡合作，企圖推翻柬國政府，引發柬國高度關注。柬埔寨台灣商會大動作在華商日報等華文報紙連續刊登3天聲明。

截至2016年底，中國累計對柬協議投資111.7億美元，截至2016年底，中國累計對柬協議投資111.7億美元，去年10月，雙方還簽署了31份合作文件，涉及「一帶一路」建設等合作規劃。

民進黨發言人張志豪之前就曾經在中常會後回應此議題，王閔生今天重申，這件事情的起因，是當地媒體有報導，有些媒體用舊的照片寫出新聞，新聞一出來後，秘書長洪耀福立刻就發出中、英文信給台商總會，說明民進黨絕不可能介入他國的政治，經過說明，也讓柬埔寨執政當國了解，此事早就化解也已圓滿落幕。

至於未來是否會請同仁去柬國要小心？王閔生說，經過這樣的事情，到也特別要求黨籍同仁，到當地參訪時，要盡量避免涉入相關議題，也要謹慎言行，同時間，洪秘書長的中英文信函也要求黨籍同仁這段時間到柬國不要涉入政治，也要謹言慎行。

一名黨內人士也無奈說，民進黨連柯文哲都搞不定，哪有能力去介入他國的政治？這很明顯就是被操作。

相關影音