毒蛋流入早餐店 國民黨邀學者出面痛批蔡政府

2017-09-19 10:38

〔記者施曉光／台北報導〕芬普尼毒雞蛋傳出流入台北市早餐店，國民黨今天上午邀請師大化學系教授吳家誠召開記者會質疑蔡英文政府防堵毒雞蛋破功，該黨發言人洪孟楷痛批政府這段時間以來都在打混，「簡直是混蛋」，吳家誠則直指蔡政府「非常不負責任」，毒蛋問題早在國外發生已久，如今問題都已經發生在國內，還是無法管理好問題，「慢了好多拍」。

洪孟楷還播放行政院長賴清德2014年台南市長任內，為了劣油問題公開砲打中央的錄影談話，當時賴清德批評前總統馬英九沒有召集中央與地方、立法與行政部門研商解決問題，卻在第一時間跳出來把責任推給地方，有失總統高度，洪質疑，今日蔡英文總統面對毒蛋問題，就連出來談話的動作都沒有，根本不把國人放在心裡，農委會主委也完全神隱，不做任何說明，他呼籲賴清德應該想想當年「賴市長」如何砲打中央，不要昨是今非，說一套做一套，面對毒雞蛋問題，不要只剩一支嘴。

吳家誠提醒民眾選蛋要有三個原則，第一個是要觀察包裝上有沒有QRcode，藉此可以追蹤產品，而且要確認雞蛋是否直接來自農場，早餐店的問題雞蛋大多來自零售、小盤商，民眾最好選購直接來自農場的蛋，而且最好有經第三方公正的實驗室檢驗通過。

吳家誠指出，目前農委會、衛福部都各有做檢驗，但經常結果不一，他認為應由第三方的公正檢驗單位來判斷，才具有公信力，而且已有許多雞農自行找第三方的公正實驗室檢驗，「這些實驗室比較敢直接大膽說話」。

他批評蔡政府「非常不負責任」，毒蛋問題在國外發生已久，政府過去都說沒有進口，不必擔心，如今問題已經跑到國內，政府還是無法管理好，「慢了好多拍」。

吳家誠並指出，過去有些毒雞蛋消失，原因就在政府派員到現場抽驗前，雞蛋就已經先被藏起來，甚至流入市面，必須透過修法改善，最好以後不必事前打電話通知，可以直接前往抽驗，但他也說，很多雞農是「樁腳」，政府農政單位不敢得罪。