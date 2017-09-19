福衛5號照片出問題 管碧玲去年就質詢鏡頭規格

福衛5號成功升空，卻傳出拍攝的照片有問題。（資料照，太空中心提供）

2017-09-19 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣首度完全自主研發的光學遙測衛星福衛5號，在8月發射成功後，卻出現拍攝照片模糊不清的狀況。有PTT鄉民發現民進黨立委管碧玲在去年時，就曾質詢福衛5號驗收和鏡頭規格都有問題。

管碧玲於去年6月1日，質詢當時的科技部長楊弘敦。她表示福衛5號將委託美國SpaceX發射，該公司有提供火箭震動的數據，那麼福衛5號所有的設計就必須要根據美國的規格，才能承受震動而不受損。

但管碧玲指出，在2015年4月測試時，就發現衛星元件的設計無法承受震動，這時應該是趕快修正並提升元件，結果卻反倒回過頭來降低震動環境的規格，以通過測試。也就是說，沒有提高元件的耐震效能，而是更改測試時的震動參數。

管碧玲說，這些數據還送到美國公司，讓他們知道降低規格一事，屆時若衛星損壞，SpaceX就可以完全不負責。

管碧玲還提及，當時採用的CMOS照相機原本是要要替代福衛2號，結果在選擇時，竟然也降低規格，福衛5號的攝影功能當時就預測比會福衛2號差。

管碧玲強調，她當然很為台灣的太空科學感到驕傲，因為能夠自製衛星的國家，全球不超過10個。但她認為，這一連串決策上的疏失，可能會造成一些影響。科技部當時則承諾，在2個星期內會準備好報告解釋。

影片請從3分鐘開始觀看：