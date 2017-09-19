民進黨「全面打壓」？ 他預言：2020柯P選總統

《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，若國民黨支持度持續低迷，柯文哲一定會出來選2020年總統。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-19 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在世大運後人氣高漲，近來頻頻砲轟蔡政府，引發許多民進黨立委不滿，連署提案要求黨中央自提台北市長候選人。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨發表看法，他認為，若國民黨支持度持續低迷不振，柯P一定會出來選2020年總統，民進黨近來的打壓是適得其反。

30多名民進黨立委昨連署提案，要求民進黨自提台北市長候選人，連署發起人鄭寶清昨更說，「柯文哲自稱是墨綠，但他現在看起來有點淺紅」，稱柯「比敵人更可怕！」

《中國時報》報導，民進黨擬連署提案，要求自提台北市長候選人，吳子嘉認為，只要有機會，民進黨一定會把握，這不是禮讓、是不得不這麼做。他也說，近來台灣民意基金會民調顯示，柯文哲熱度超過蔡英文和賴清德，未來若無重大爭議，預期不會有太大改變，民進黨有危機意識，因此全面打壓柯文哲。

吳子嘉說，柯的主要支持者為19歲到39歲的年輕人，及一些高學歷的意見領袖，可以預期民進黨的打壓會適得其反。吳還說，柯文哲很像美國總統川普，都是民粹型領袖，而《美麗島電子報》做過民調，國民黨支持度有25％，民進黨28％，不喜歡政黨40％以上，柯文哲站在中間，雖然他現在說不會選2020年總統，但以柯的性格，認為他「百分之百會選」。