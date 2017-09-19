民進黨北市長是否自提候選人標準在哪？ 姚立明爆內幕

2017-09-19 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕2018年台北市長選舉，民進黨是否要提名人選，成為外界焦點，曾任2014年北市長選舉柯文哲競選總幹事的姚立明今在政論節目爆料，日前在一場包括總統蔡英文在場的聚會中，參與者討論民進黨北市長自提候選人是否有標準？最後討論出來一個大家都覺得很有道理的客觀標準，就是「藍軍分裂」。

姚立明在今晚播出的政論節目「新聞追追追」表示，他之前有參加一場聚會，那場聚會蔡英文也在場，討論2018年台北市長選舉，民進黨自己提名人選的可能性。姚立明稱，蔡英文向與會者詢問：你們以前都是支持禮讓的，那現在怎麼那麼多人反對？與會者於是說了很多各項原因。

姚立明爆料，有一名小英最信任的幕僚說「不管輸，就算可能會輸，民進黨都不能不提名」；還有一個與會者說「如果民進黨不提名，柯P輸掉了誰負責？」

姚立明說，聚會中討論到民進黨提名、不提名，有沒有一個客觀標準？他透露，最後大家覺得一個很有道理的客觀標準，就是「國民黨自己分裂的話，就沒有任何漁翁得利的問題」，指出在場人最後討論出來，如果藍軍真的有2組人馬出來選，「民進黨再不提名的話，那就跟民進黨翻臉了」。

姚立明說，藍軍最後會不會有2席出來選？慢慢會浮現出來，認為未來變數還很多。