李應元華府演說 盼美國協助處理台灣核廢料

2017-09-18 23:10

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕台灣環保署長李應元今天表示，台灣電費實在太便宜，並不符合環境的永續發展，他希望經過討論能取得社會共識進行調整，非核家園必須付出代價。他也表示，希望這次訪美，能向美國官員表達希望美國協助台灣處理核廢料的問題。

李應元今天在華府智庫「戰略暨國際研究中心」發表演說，介紹台灣在環保方面取得的成就，並與美國環保署代理助理署長西田珍進行座談。

李應元表示，台灣過去因為是獨佔事業，對引進創新能源並不積極，但目前情況已有改變，新的風力發電環評半年內應該可以完成，他有信心在二０二五年達到非核家園的目標，並在會中提到台灣正在發展的各項替代能源計劃，不過台灣未來二年要經過轉型調整期，減少燃煤發電，會很痛苦。

對於台灣可能出現的電力短缺問題，李應元在回答問題時表示，調整電力需要社會共識，可能會經過激烈辯論，但節約能源非常重要，太平洋友邦國家因為溫室效應的關係，快被淹沒，他對此感同身受，這是一個公平正義的問題。不能因為能源太便宜而過度使用能源，讓氣候變遷問題愈來愈嚴重。台灣兩年通過溫室氣體減量和管理法，二０五０年排碳減半是寫在法律裡，大家要共同面對。

李應元說，台灣處理核廢料雖然有基金，但因為核安考量，過去一些同意接收台灣核廢料的國家，台灣又無法真的把核廢料運過去，他覺得很對不起台灣蘭嶼的同胞。他了解美國正在沙漠地下建造核廢料終端處理設施，希望和美國相關官員見面時適度表達台灣的要求。