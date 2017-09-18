聖母學國際研討會閉幕 陳建仁與18國家區域神職人員齊聚

副總統陳建仁在亞洲大洋洲地區聖母學國際研討會閉幕典禮致詞。（記者張軒哲攝）

2017-09-18 19:26

〔記者張軒哲／台中報導〕天主教會台中教區「第五屆亞洲大洋洲地區聖母學國際研討會」自9月14日起一連6天在曉明女中召開，來自亞洲與大洋洲18個國家地區，約150位主教、神職人員及教友參加。研討會今晚在大甲舉行閉幕，副總統陳建仁致詞指出，青年是我們的未來，明年世界主教會議主題為「青年、信仰與聖召辨明」。

聖母瑪利亞是天主耶穌基督的母親，為更透徹瞭解聖母成為教會成員的意義藍圖及模範榜樣，亞洲與大洋洲天主教會自2009年在菲律賓呂宋島黎巴市舉辦第一屆聖母學會議，並律定每2年輪流辦理，前4屆均在菲律賓，今年首次將會議移至台灣台中教區舉行。

今年聖母學國際研討會主題為「聖母芳蹤下-青年、信仰與聖召分辨」，希望藉由聖母的芳表下，帶領青年人去辨識及接受滿全生命，也協助每一個人透過日常生活中一連串的選擇，具體實踐愛的召喚。

會中同時邀請來自梵蒂岡代表、亞洲大洋洲國家地區的主教、神父、修女及教友，分享各國推動與主題相關的經驗與做法，包括「佛教與天主教青年之間宗教交流經驗談」、「聖母瑪利亞與台灣媽祖」、「東南亞青年信仰與聖召經驗」等多元議題。

今晚閉幕典禮，陳建仁伉儷出席，立法院副院長蔡其昌說，宗教就是替每一個心找到一個家，家找到了就會帶給每個人安定跟愛。

台中市長林佳龍則以來台服務奉獻近一甲子的86歲美籍神父曾顯道為案例，長期致力於教育工作並關懷弱勢家庭，成為台中市首位因特殊功勳歸化國民的外國人的案例，闡述宗教的美好。

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