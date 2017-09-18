「時力」終將消風？ 網友批羅智強：洗存在感

最新民調顯示，時代力量支持度大幅下滑至6.4％。圖為時代力量桃園黨部成立，黨主席黃國昌（左起）等人同聲高喊加油。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-09-18 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意基金會昨公布最新民調，時代力量的支持度大幅下滑，只剩6.4％；也是從去年底的13.9％、今年二月的12.1％支持度一路下滑。對此，前總統府副秘書長羅智強在臉書表示，他認為以長線來看，時代力量「終將淪為消風成為歷史煙塵」。

羅智強表示，他認為時代力量在2018縣市長選舉，因是多席次選舉，只要提名策略正確，應會有一些斬獲，但到了2020年總統與立法委員選舉，民進黨未必會繼續禮讓。

羅智強說，時代力量黨主席黃國昌，本身就不是個理念堅定、人品端正的人，因太陽花風潮一時風生水起，但卻經不起檢驗。羅認為，時力在2018也許還不會泡沫化，「但長線來説，終將淪為消風成為歷史煙塵」。

羅智強這則臉書PO文被轉貼到PTT，網友則紛紛留言酸他「你還是擔心自己的KMT會不會滅亡吧」、「北七 KMT已經泡沫化了」、「笑惹 KMT說別人泡沫化」、「羅最近一直出來洗存在感...但是感覺上黨內根本沒有要裡他」、「KMT都輸到脫褲了還有閒工夫管別的政黨」。