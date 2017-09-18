巴拿馬稱與中國建交無條件 府：北京操弄

中國中央電視台的網站今天刊出對巴拿馬總統瓦雷拉專訪，瓦雷拉稱，「同中國建交我們沒有提出任何條件，我認為同中國建交是正確的決定。」對此，總統府發言人黃重諺說，台灣在外交種種挑戰，來自北京當局操弄「一個中國」原則打壓，持續以金錢進行外交競逐。（資料照）

2017-09-18 13:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國中央電視台的網站今天刊出對巴拿馬總統瓦雷拉的專訪，他宣稱，「同中國建交我們沒有提出任何條件，我認為同中國建交是正確的決定。為了巴拿馬和巴拿馬人民，為了中國同巴拿馬強有力的雙邊關係。」對此，總統府發言人黃重諺說，台灣在外交種種挑戰，來自北京當局操弄「一個中國」原則打壓，持續以金錢進行外交競逐。

黃重諺說，有關巴拿馬與台灣斷交，實際狀況相當明確，事實上包括北京當局在當時的說明或是類似（巴拿馬總統）的說法都證明，台灣在外交上的種種挑戰，來自於北京當局持續的操弄「一個中國」原則的作為打壓，持續以金錢等手段進行外交上的競逐。

黃黃重諺強調，兩岸關係上，台灣致力區域和平、維持兩岸穩定的政策立場始終明確且一致。過去這段時間，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧。關於這點，國際社會也清楚理解，看到台灣的努力。

黃重諺指出，府方要再次重申，維持兩岸間的和平穩定、確保人民福祉，是兩岸雙方共同的責任與目標，也唯有正常的兩岸交流互動，方能有利於雙方關係的良性循環。而健全的兩岸交流，不應該設置任何政治前提，也不應該有不當的干擾，如此才能真正達成兩岸相互理解與認識，並促進雙方在各領域有意義的發展及合作。