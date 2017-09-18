軍公教反年改積怨爆氣... 怒嗆用選票教訓國民黨

軍公教界揚言不投國民黨了。李來希（圖）日前則喊出要號召5萬人創黨。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-18 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教團體被視為國民黨鐵票，不過媒體報導指出，國民黨雖聲援軍公教立場不變，但至今未有所強力作為，已引起軍公教不滿，甚至有人表示，「軍公教人數雖不足以讓國民黨贏回政權，但足以讓國民黨再垮台一次！」

根據《聯合報》報導，有軍公教領袖一面批評綠營設計反年改團體，另一方面也批評國民黨不給力，軍公教界並非反改革，而是在爭取捍衛尊嚴、維護法定應有權益，但這部分國民黨過去表現令軍公教團體很失望。該領袖直言，國民黨沒有強力作為，也拿不出論述，過去國民黨執政時砍年終慰問金重傷軍公教的心，如今又監督無能，讓民進黨政府砍軍公教的退休金。

報導也指出，軍公界批評，過去砍年終慰問金，國民黨還派不分區立委王育敏當窗口溝通，現在幾乎不聞不問，呼籲儘速指定郝龍斌出馬，整合軍公教團體並找回流失的選票。對此國民黨高層則說，軍公教團體都有國民黨員，彼此溝通管道沒問題，軍公教界的聲音黨中央一直非常重視。該高層也呼籲明年選舉軍公教用選票支持國民黨。

相較國民黨遭批評，時代力量則趁勢拉攏泛軍公教團體，最近積極與「台灣公務革新力量聯盟」、「台灣鴿」、「法官改革司法連線」等團體合作，時力發言人李兆立強調，縣市首長部分會和非國民黨籍候選人合作，以邊緣化國民黨為目標，「絕不放過任何機會」。