蔡總統：穆斯林是推動新南向不可或缺的力量

蔡英文總統今日接見「106年（回曆1438年）回教朝覲團」，強調穆斯林是台灣重要的夥伴，更是推動新南向政策不可或缺的力量，期盼未來能持續深化雙方的交流及合作，增進彼此的情誼。（取自總統府影像）

2017-09-18 13:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今日接見「106年（回曆1438年）回教朝覲團」，強調穆斯林是台灣重要的夥伴，更是推動新南向政策不可或缺的力量，期盼未來能持續深化雙方的交流及合作，增進彼此的情誼。

蔡總統指出，伊斯蘭教是最具有影響力的宗教之一，在台灣也有很多信眾。過去，台灣民眾對伊斯蘭教有些認識不足，但在教親們的奔走推廣下，大眾對於伊斯蘭教也有了新的認識。例如，每逢週末假日，台北車站大廳的黑白格上，總是坐滿來自各地的穆斯林朋友。現在，黑白格上，交雜坐在中間的台灣人比起以往多出許多，彼此間有更多的交流。「我很期待，未來台灣各地都能有更多這樣的風景。」

蔡英文表示，為了讓台灣變得更友善，讓更多穆斯林朋友在這裡也能感受到家的感覺，政府在機場、客運站等重要的交通樞紐，設立祈禱室，方便穆斯林朋友進行每日功課。此外，為吸引更多穆斯林旅客，政府也推動「清真認證」，獎助通過認證的店家，鼓勵更多的餐旅業者跟進，並公告在網站上，目前也已經有越來越多的店家響應。

總統提到，今年有一件讓她印象深刻的事，就是中國回教協會協助舉辦的「開齋節」活動邀請她錄影祝賀，希望讓在台灣工作的穆斯林朋友，也有異鄉過節的感覺。她希望，未來能夠有機會參與，跟大家一起同樂。

蔡總統強調，穆斯林是我們重要的夥伴，更是推動新南向政策不可或缺的力量。新南向政策的目標就是推動多元的文化交流和合作。「在座各位教親，就是台灣跟伊斯蘭世界的橋梁」。她期待，未來能有更多人加入，一起來把橋搭得更大、更長，讓更多台灣民眾和穆斯林朋友們，走上這座橋來交流、分享，增進彼此的情誼。