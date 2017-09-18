名列農地新違建廠拆除名單 鹿港鈑金業者有話說‧‧‧

名列中央農地新建違規工廠拆除名單，彰化縣鈑金王姓業者強調，鈑金又沒有污染，一切配合縣府。（記者劉曉欣攝）

2017-09-18 13:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕名列中央農地新建違規工廠首波拆除名單，彰化縣鹿港頂番婆聚落王姓業者強調，鈑金工廠又沒有污染，完全符合彰化縣長魏明谷所提的「5不1絕對」原則，面對未來之路，一切都會配合縣府！

行政院將執行「拆除農地上新增違規工廠」專案，首波彰化縣有14家工廠可能被拆除，彰化縣長魏明谷日前宣布的「5不1絕對」原則，就是「5不」是指違章工廠只要不污染農地、不污染河川、不污染空氣、不影響公安以及不逃漏稅，彰化縣政府朝就地輔導，而「1個絕對」就是從今年9月13日開始，絕對不能在農地上蓋工廠。

王姓業者表示，他去年4、5月間興建水泥鋼構鈑金廠房，面積約為4分地，已經投入5、6千萬元，鹿港頂番婆一帶因為是五金的聚落，這裡農地每分地喊到500萬元。

王姓業者說，因為看到大家都在農地蓋工廠，所以去年也買農地來蓋，鈑金工廠也沒辦法搬到靠海邊的工業區，那樣就會生銹，何況又沒有污染、沒有廢水，全數符合「5不1絕對」原則。

「目前只好先放著再說！」王姓業者無奈的說，現在只好先靜觀其變，廠房就不敢再動了，要是萬一中央執行拆除計畫，可能面對血本無歸的情況，「也不知道要怎麼辦是好」。