民進黨擬徵召新北市長參選人 吳秉叡：2人以上比民調

立法委員吳秉叡（中）、蘇巧慧（左）和新北市議會副議長陳文治（右）受訪談及新北市長選舉人選。（記者李雅雯攝）

2017-09-18 12:22

〔記者李雅雯／新北報導〕立法委員吳秉叡、蘇巧慧和新北市議會副議長陳文治，今天上午10點許前往新莊區光華國小會勘操場整建工程進度。吳秉叡會勘前受訪指出，9月24號的民進黨全代會上將會通過下屆新北市長人選採徵召方式，4年前也是同樣的方式，就按照制度走。

吳秉叡長期蹲點新北市，新北市長選舉明年在即，吳秉叡早早就熱身表達強烈參選意願，新北市內許多區域都可看見他的形象宣傳廣告。

記者在今天訪談上提問吳秉叡，黨中央採徵召推選新北市長參選人，是否認為對於經營已久的你來說不公平？吳秉叡回應，新北市採徵召並不特殊，4年前也是用同樣的方式，民進黨的徵召跟其他政黨徵召的觀念不太一樣，民進黨的徵召也要了解有多少人有意願，有意願的人經過協調，若仍有兩人以上，最後還是要比民調，所以不是說徵召兩個字就解決所有問題，「我們是草根民主的政黨，最後的決定權還是在選民的手裡，對於這樣子過去以來一直採用的制度，我們並不擔心，只要照著這個制度走就可以了」。

近期外界討論的新北市長可能角逐人選尚包括行政院發言人徐國勇、台北市副市長陳景峻。吳秉叡認為，黨內同志都是優秀的傑出人才，新北市有400萬人口，願意到地方服務，大家都會贊成。吳秉叡接著意有所指地說，希望能夠勤跑基層，能夠在地方多走動讓大家了解，如果只有放風聲，事實上並沒有在地方走動的話，選民之間的距離沒辦法拉近，如果要的話要快、要多加油。

蘇巧慧力挺吳秉叡，認為吳秉叡是最好的新北市長人選。蘇巧慧說，每位都很優秀，「但是我始終都還是認為在地深耕20年，最了解台北縣、新北市的吳秉叡真的就是這一次新北市長最好的人選，我們一定都支持他」。

記者另外提問一般認為屬於「新系」的陳文治，提問新北市內的「新系」、「蘇系」（指蘇貞昌）是否會統整力量全力支持吳秉叡？陳文治表示，支持黨內好人才，不以派系為考量，目前有意願的人選裡面吳委員是最優秀，而且也對地方最了解、最值得支持的，目前傳言中的人選都沒有比吳委員還強。