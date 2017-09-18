特赦陳水扁 民進黨代表85％連署 賴揆未參與

台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟喊口號特赦扁。（記者郭安家攝）

2017-09-18 11:59

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨全代會9月24日登場，台灣地方議會特赦阿扁總統大聯盟今上午開記者會宣布，當天出席黨代表591人，其中505人已連署特赦前總統陳水扁、連署率達85％，聯盟指「全民進黨公職一起為台灣承擔責任」、「阿扁總統對台灣的貢獻，遠大於他犯的錯誤。」不過，有與會者說溜嘴，行政院長賴清德並未連署。

記者會上，新北市議會民進黨團總召林秀惠表示，新北對於特赦扁有很多回響，92位黨代表有76位連署，就連計程車司機都搖下窗問她有沒有連署，因此這是主流聲音。南投縣議員江志銘則說，像高雄市等很多地方連署都全壘打，有些縣市連署率也達8成以上，這是感動時刻。嘉義市議員王美惠也宣布，嘉義縣市黨代表全部連署！引起現場掌聲。

民進黨台南市議員李文正委由兒子李啟維代表出席記者會，李強調台南連署得相當順利，但接著提到「因為市長（賴清德）後來做院長，他就比較...說不方便」，其他黨代表都有簽連署。他表示，台南算是阿扁總統故鄉，很多黨代表也支持且關心，建議黨中央處理扁特赦，讓扁早點得到自由，因扁案於馬英九時代明顯是赤裸裸政治力介入司法。

稍後媒體追問除賴清德還有誰未連署？高雄市議員蕭永達強調，不針對個案發言，不管是市長、立委還是議員，他坦言「連署不是新聞，不連署才是新聞」，但根據民主精神，應尊重不連署者的權益及所選擇價值，而不是把名單公布造成對方壓力；蕭接著對李說「他（李）遲到、他代表他爸爸來，不要講太多。」引起與會者大笑，而李啟維也尷尬不已。

立委許智傑則緩頰說，還未問完所有黨代表，沒參加連署的人不代表不連署，例如立法院昨有48人連署、今天還多1位。他也強調，以往定司法定讞的案子才可特赦，沒定讞無法，因此如果只特赦阿扁前面一部分的案子，後來還是會留下尾巴，因此立委蔡易餘也提「赦免法」修正草案。

媒體詢問能否接受全代會將特赦扁案交付中執會研議呢？蕭永達說，議事規則核心精神是少數服從多數、多數尊重少數，該提案超過85％連署，比修憲門檻75％還高1成，這叫絕對多數；因此只要大多數黨代表支持，這種案子在任何議會只有「照案通過」。他認為，沒有「如果」，全代會一定會通過。