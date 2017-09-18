獨家》危險！長程預警雷達運作 險開天窗

美國在阿拉斯加部署的長程預警雷達，外觀與我國的類同。（圖：取自美國科學家聯盟網站）。

2017-09-18 11:39

〔記者羅添斌／台北報導〕政府權威官員今天透露，我國委請美方執行，金額高達110億元的「長程預警雷達後續維持案」，5年合約已在今年5月底到期，美方雖已同意出售第二階段的5年「長程預警雷達後續維持案」，但因為台美雙方在部分項目上各有堅持，至今尚未簽署新的合約。

權威官員還表示，由於美方不願釋出重要的維修能量，因此，我方只能執行基本維修，廠級維修能量還是由美方擔綱執行。

為了避免讓長程預警雷達運作受到影響，權威官員說，在台美新合約還未簽署前，軍方已經先與美方簽下過渡期間維持運作的「過渡約」，時間為期1年，由今年7月27日到明年6月30日為止，金額達到台幣11億餘萬元。

但權威官員也指出，美國川普政府其實在今年6月就已宣佈出售第二階段的「長程預警雷達後續維持案」給台灣，但就是因為我方想要爭取更多有利我國的權益，美方又不肯放，所以才會拖到現在。他說，只要台美雙方達成共識，新一階段的5年「長程預警雷達後續維持案」，合約隨時就可簽署。

他指出，目前先簽下「過渡約」，是怕長程預警雷達維持運作出現開天窗的狀況，台美若是已經簽署新的合約，過渡約自然就會被取代，不會有重複付款的問題。

長程預警雷達（軍方內部稱為偵蒐雷達），是我國投下台幣400億元設置的重要軍事設施，雷達有效偵測距離達到3千公里，最大距離更達5千公里，能夠有效偵測、掌握中國彈道飛彈的動態；長程預警雷達採三面體部署，偵測範圍除了中國大陸之外，位在東北亞的南北韓及日本，南海部分區域，都在長程預警雷達的偵測範圍內。