藍、綠政治大咖雲集！ 史上最狂研討會週末登場

2017-09-18 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣研究基金會將在週末舉行「總統直選與民主台灣」學術研討會，回顧及反思總統直選20年來歷程，並邀請前總統李登輝、陳水扁、前行政院長唐飛、張善政、江宜樺及台北市長柯文哲、台中市長林佳龍等人與會；台研會創辦人黃煌雄今日受訪形容，「這場是史上最狂研討會！」

根據議程，前總統李登輝將親自出席發表專題演講，研討會議程也將討論「自1996年以來歷次總統選舉與政黨競爭之回顧」、「3次政權和平移轉的實踐與檢討 」、「6次總統選舉與民意變遷」、「民選總統的憲政規範與實際權力運作的回顧與檢討」、「總統直選制度對兩岸關係的影響」、「從台灣民主發展反思總統直選」

前監察委員黃煌雄表示，總統直選已經20多年，台灣社會卻沒深切討論，希望透過空前絕後的研討會，讓當事人及曾經參與那段歷史的人討論，回顧走過的路將對台灣民主發展有幫助。

黃煌雄指出，基金會在議題安排上做了很多討論，並由他邀請歷任前總統李登輝、陳水扁及馬英九，李登輝已答應出席，「老一輩的政治人物，講話都算話！」

黃煌雄說，他與扁見過兩次，兩次他都有承諾支持，扁會給主辦單位一個稿件，當天演講稿內容要如何呈現，「目前還在思考」。對於陳水扁當天是否親自出席？他指出，尚有外在因素待考量。

黃煌雄指出，他也邀請過前總統馬英九，馬對研討會持正面態度，馬辦也提供藍營人士的電話協助，到現在為止，馬當天是否出席仍保留。

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