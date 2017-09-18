民進黨要求別對盟友噴口水 柯P：我只是舉手發言

2017-09-18 11:30

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市議會今天開議，市長柯文哲明天將到議會進行市政報告，而藍綠議員都磨刀霍霍，媒體詢問做了哪些準備，柯則說「Powerpoint要做，準備就這樣。」而民進黨議員甚至不滿地說「哪有人對盟友家暴？」不應該對民進黨中央噴口水。柯回，他看到有問題就舉手，「如果亂罵人那就不對，或是說謊，但我常常都舉手發言而已。」民進黨指出，柯文哲明明都有私下管道溝通，但還是愛在電視放話，柯僅淡淡回「有管道就好」。

而開議之後，民進黨希望柯文哲對國安會一事講清楚，柯文哲說這是國家機密，不是說不要講，不管是雙城論壇跟世大運都平安度過，直說「天佑台灣」，而辛苦的部分北市都做完了，但處理到兩岸部分就覺得「毛毛」的，不曉得怎麼做，尤其目前北市是無黨的，到底會不會跟中央同調，「有時候夾在中間就很為難。」

而民進黨全代會連署要在北市提自己的人選，柯文哲說，本來政治就是多元性，「吵吵鬧鬧這也是常態，每個人都可以發表自己的意見。」而是否會覺得有壓力，柯說每天都有壓力，「人呼吸都會有壓力，每天還是要過日子。」

民進黨立委鄭寶清今天談到從連署開始之後柯就沒有放炮了。柯文哲提到，當年鄭選桃園縣長時，自己還有幫忙站台，「大家不要互相講狠話，沒有用！」媒體問是否認為恩將仇報，柯回說「政治上不就這個樣子」

而柯文哲現在民調超越行政院長賴清德，民眾認為是否已經超越「賴神」，柯文哲笑回「我要變鬼了嗎？」直說民調看一看就好，如果每天在意就不用活了。

而全代會也討論到特赦前總統陳水扁，柯文哲如以往回答，表示阿扁的特赦問題要解決，問題是要怎麼解決。他也提到，1981年中共11屆六中全會「關於建國以來黨的若干歷史問題」，認為以那個方式去處理就好。

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