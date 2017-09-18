國安會主導 國軍擬試射唯一可直襲中國飛彈

傳軍「防空暨飛彈指揮部」已接獲指令，將在近期實施地對地「戰術性岸置火力壓制飛彈」（TSMFS）的實彈射擊。圖為雄三飛彈，非TSMFS。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-09-18 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕由於北韓無視國際警告，頻頻試射飛彈甚至還核試，引發東北亞局勢緊張，傳在國安會及國防部主導下，空軍「防空暨飛彈指揮部」已接獲指令，將在近期實施地對地「戰術性岸置火力壓制飛彈」（TSMFS）的實彈射擊，這是國軍在完成此型彈的部署後，首次進行實彈射擊。

根據《蘋果》報導，有相關人士表示，在東北亞局勢升溫的情況下，為確保國家安全無虞，在國安會及國防部主導下，今年9月1日才成立的空軍「防空暨飛彈指揮部」已接獲指令，準備在近期內實施地對地「戰術性岸置火力壓制飛彈」的實彈射擊，為避免引起不必要聯想，消息指出會在美國總統川普11月訪問中國前完成試射。

這是國軍在完成此型彈的部署後，首次進行實彈射擊，據中科院透露，該型飛彈具有巡弋飛彈的功能，可以依據任務的需求設置轉折點，讓飛彈依在定位點進行飛行，因此預計會在九鵬飛彈試射場到外海上進行「飛繞」。

地對地「戰術性岸置火力壓制飛彈」，是中科院自製的飛彈，製作過程列為機密，為我國國軍唯一可攻擊中國陸地地對地飛彈，這飛彈有效射程在1000公里以內，可直接攻擊共軍東南沿海軍事基地。