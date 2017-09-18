軍公教加薪 中市民進黨團向賴揆討人事費

台中市民進黨團建請中央補助市府明年加薪所需的人事費用。（記者張菁雅攝）

2017-09-18 11:02

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院長賴清德日前宣布軍公教加薪3％，並將補助14個縣市增加的人事費用，6都因財政穩健，則不予補助；台中市議會民進黨團今天為市府抱不平，呼籲中央應一體適用，不該懲罰「財政模範生」。

民進黨團總召何文海表示，市府正式人員約1萬6600人、臨時人員約4400人、約聘雇人員約1200人，加薪所需費用達15.5億元，雖然市府財政穩健，相較其他縣市確實更有能力負擔增加的人事費，但中央若以此理由不補助經費，無疑在懲罰「財政模範生」，因此，建議中央比照100年軍公教加薪的模式，以專案補助方式，補足第1年增加的人事費，讓台中市的各項建設能夠順利推動。

民進黨團副總召邱素貞、議員謝明源、翁美春指出，軍公教加薪可刺激民間消費與經濟成長，黨團給予支持，不過，台中市107年度總預算案將送市議會審查，已來不及重編預算，黨團不希望因為加薪而排擠建設及社會福利預算。

議員張雅旻、張玉嬿也說，民進黨團將提案建請中央補助加薪所需的人事費用，並呼籲台中市議會四大黨團不分藍綠、共同連署。

另外，台中市長林佳龍在接受媒體訪問時也表示，台中市財務狀況穩健，但107年總預算的行政程序短時間內要變更會有困難，建請中央第1年能援例補助地方，援例補助對財政表現較好的地方政府也是一種鼓勵及肯定，相信軍公教加薪政策將帶動人員士氣、促進經濟活絡。