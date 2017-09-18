一例一休何時改？賴清德：總質詢結束後決定

2017-09-18 10:45

〔記者羅添斌／台北報導〕針對一例一休爭議，行政院長賴清德今天在出席第一屆登革防疫國際論壇時受訪指出，面對一例一休這樣的重大法案，行政院一定要有態度，詳細情形會在立法院每一個委員質詢後做決定，同時跟社會報告。

面對民進黨立委也自提一例一休修法版本，是否對行政院形成壓力？賴清德說，這不會，因為民進黨立法院黨團基本上是跟行政院大家一起推動政策，所以不會有什麼壓力，今天下午也會好好來討論，看哪一些應該列為優先法案，利用大家彼此合作，同時爭取在野黨支持，讓未來這個會期能夠更加有效率。

對於最新民調結果顯示，賴清德接任行政院長之後，拉抬了總統民調達16％，賴說，感謝蔡英文總統對他的肯定與信任，給他這個難得的服務國人機會，如果因為他的加入可以幫助總統，當然會很高興，會繼續加油，也感謝國人的支持。

媒體追問，賴清德下鄉時，有感覺到大家對執政黨的態度、氣氛已比較不一樣了嗎？

賴說，因為他接任行政院長沒多久，其實下鄉的行程也還沒有很多，所以還要更加努力，才有辦法真正對蔡總統的領導與整體台灣未來施政提供比較明確的幫助。

此外，針對部分民進黨人士在全代會要提赦免前總統陳水扁議題，賴清表示，因為他目前是擔任行政的工作，阿扁總統曾經擔任過黨主席，也擔任過總統，所以黨內會去連署，這是人情之常。