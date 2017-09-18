首批F-16V戰機年底交機 美方將派員來台試飛

首批4架F-16V驗證機將於今年底交付，美方將派員來台試飛，並訓練我方試飛官。（圖擷取自洛克希德馬丁官網）

2017-09-18 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕國防部大幅擴編「空軍F-16戰機性能提升計畫」，將現有的F-16A/B型戰機，升級為F-16V型戰機，首批升級後的F-16V將在年底交機，並於明年在台完成試飛後交付我國空軍，F-16V換裝AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達（AESA）及新型電腦後，加強戰場偵測能力和自我防護能力，讓我國空軍戰力加倍提升。

根據《風傳媒》報導，我國空軍從2012年開始執行F-16A/B性能提升的「鳳展專案」，先前曾一度因美方在軟體系統整合上出現問題導致計畫延宕，但經過美方及漢翔公司努力下，確定將依原計畫於今年底交付首批4架F-16V驗證機。到時美方將派員來台試飛，並訓練我方試飛官，在完成性能測試和驗證後，正式交付我國空軍，未來預計以每年24架的速度，在2023年以前完成全數144架F-16V戰機換裝。

相關人士指出，首批4架驗證機會先交由美方試飛官來台試飛，待我方試飛官也熟悉性能後，後續試飛測試就全數交由我方，由於試飛官需要時間培訓，加上未來F-16V的飛官也需重新受訓，雖然空軍希望F-16V戰機能早日擔負台海戰備任務，但具體時程仍要看機上新系統是否能在試飛過程中通過驗證，所以目前仍不確定F-16V戰機能否在2018年開始服役。

目前我國擁有的144架F-16A/B型戰機，在換裝雷達及新型電腦後，可同時執行搜索、追蹤、鎖定多重目標等行動，偵測距離也比台灣原有F-16A/B型的雷達增加30%以上，整體戰場偵測能力可提升220%，自我防護能力也能提升180%。而美方在這項軍售案中，傳出提供和F-22相同的電磁波吸附塗層，此項傳言也獲得軍方證實，表示F-16V的匿蹤能力將增加20%至30%，在任務電腦和通訊系統升級後，未來也能和F35戰機協同作戰。