提案要求民進黨自提北市候選人 鄭寶清：是玩真的！

台北市長柯文哲。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-09-18 09:03

〔記者楊淳卉／台北報導〕因不滿台北市長柯文哲頻砲打黨中央，30多民進黨立委連署提案要求黨中央在台北市自提台北市長候選人，提案將送民進黨全國代表大會討論。連署發起人民進黨立委鄭寶清今天接受電台專訪，強調柯文哲口口聲聲說是民進黨的盟友，但他比盟友還不是盟友，「他比敵人更可怕！」他也批評柯自稱是「墨綠」，「但他現在看起來有點淺紅」，常常站在中國那邊講話。

鄭寶清指出，立院第三次臨時會表決前瞻預算表決時，柯文哲在外罵民進黨「只要錢不要建設」，這是背離事實的批判，對民進黨傷害很大；許多民進黨立委相當氣憤，並推他做發起人，很快就完成連署，提案會送到全代會討論，只要全代會通過，中央黨部就要執行。

鄭寶清強調「這是玩真的！」提案要求黨中央在台北市自提候選人，是希望讓政治人物有歷練機會，也和市民溝通民進黨的主張，「民進黨自提候選人，代表我們是負責任的政黨！」他也說，民進黨人才濟濟，民進黨立委姚文智也是很優秀的人才，也可從外部徵才，「我們的盟友，是否與我們理念一致比較重要。」

鄭寶清也說，應該考慮民進黨是否要對社會說清楚政策和主張，而不是把首都讓給天天攻擊民進黨，顏色變來變去的人；民進黨過去支持柯，柯卻不停回頭修理民進黨，比國民黨還嚴重，「他是不是綠色我們不知道。」