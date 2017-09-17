台南「祝祝姐」辦餐會 如藍營的市長選秀會

2017-09-17 22:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有台南「祝祝姐」封號的國民黨籍台南市議員林燕祝，今晚舉辦燕祝之友會的年度餐敘，由於席開百桌，上千「鐵粉」到場，有意爭取2018年市長寶座的前警察局長陳子敬、前立法委員高思博、前台南大學校長黃秀霜等都應邀出席，3人難得齊聚一堂，被戲稱是另類的藍營市長選秀會。

燕祝之友會的餐敘活動今天晚上在永康舉行，前總統馬英九的大姊馬以南專程南下，前議長李全教也到場，他呼籲支持者要團結，唯有政黨輪替，台南才有機會更進步、發展。

計畫以無黨籍參選的陳子敬，還有國民黨籍的高思博與黃秀霜等先後到場，依序上台向支持者致意，林燕祝呼籲黨中央儘速訂定遊戲規則，全力整合，以團結的最佳陣容打贏民進黨。

陳子敬認為可以循柯P模式，朝「在野大聯盟」的方向努力，與國民黨的人選整合，先展開協調，若實力在伯仲之間，就進行民調初選，不傷和氣。

黃秀霜強調自己勤走基層，瞭解民意需求，台南可以再更好，希望延續上次的市長選舉，徵召她再次出征，絕對會全力以赴。

高思博則認為國民黨要以強而有力的中生代團隊，來打明年的縣市長選舉，讓藍營支持者看到希望，若黨有需要他，義不容辭。

與會的國民黨組發會主委李哲華指出，市黨部主委直選後，明年9合1選舉的相關事宜將開始佈局，會全力處理，回應支持者的期待。