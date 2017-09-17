CHINA！FREE LI 人體排字嗆中國 聲援李明哲

聲援李明哲排字行動17日於台北中央藝文公園舉行，超過300位民眾排出「CHINA! FREE LI」字樣聲援。（記者羅沛德攝）

2017-09-17 19:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕李明哲救援大隊今下午於民進黨中央前廣場發起人體排字活動，活動吸引超過三百位民眾自發性出席，民眾並在完成排字後高喊「自由無罪！民主無罪」，象徵向中國嗆聲。

司改會申訴中心主任蕭逸民受訪時表示，李明哲遭中國公審後，報名人數「很快就爆滿」，顯示民眾對中國的不滿程度；蕭強調，「追求自由民主無罪」，李明哲沒有任何具體要顛覆國家政權的行動，呼籲中國應立即釋放李明哲。

由李明哲救援大隊發起的「CHINA！FREE LI 聲援李明哲人體排字行動」，下午在民進黨中央前的中央藝文公園舉行。現場民眾分別以紅、白兩色衣服，在草地上排出「CHINA！FREE LI」的字樣，效果十分吸睛。活動也邀請社民黨苗博雅等人出席。主辦單位表示，人體排字行動吸引超過三五Ｏ位民眾出席。

負責規劃的司改會申訴中心主任蕭逸民表示，原本很擔心活動找不到人，沒想到經過李明哲大審與日前網路照片抹黑事件後，報名人數暴增，大家都自動自發站出來，向中國說「台灣人不接受你這套」。

蕭表示，李明哲是單純言論犯，除了言論之外，沒有任何要顛覆國家政權的具體行動，且李明哲的言論內容也符合中國憲法規範，中國不該把他當成犯罪者，呼籲中國應立即釋放李明哲。

蕭逸民說，一般來說，中國法庭在言詞辯論後五到十五天內就會宣判，民間團體研判，李案可能近期就會宣布審判結果；蕭強調，若有第二次庭期，民團一樣會提出申請，只要中國許可，「我們一定會過去把李明哲接回來」。

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