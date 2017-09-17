被爆擅挪空軍預算給海軍 國防部回應了

軍方去年未經立法院同意，擅自挪用F-16戰機性能提升計畫年度預算中的逾14.2億元，做為支應海軍獵雷艦採購經費之用，引發爭議。（資料照，記者游太郎攝）

2017-09-17 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕軍方調整「空軍F-16戰機性能提升計畫」，總經費由1100億元上調到1296億餘元，但軍方去年未經立法院同意，擅自挪用F-16戰機性能提升計畫年度預算中的逾14.2億元，做為支應海軍獵雷艦採購經費之用惹議，國防部對此表示：「無違法疑慮」。

據本報報導，去年因為獵雷艦採購案進度出現變化，海軍的預算無法全額支應，國防部決定將年度預算內，同屬「一般武器及戰備支援裝備購置」科目的空軍司令部「F-16戰機性能提升計畫」預算，進行跨軍種的「資源調控」，引發違法挪用預算之虞；相關人士指出，只有國防部的決策官員才有這個能力挪用預算，而且是在未經立法院同意的前提下使用。

據《中央社》報導，對此國防部回應，有關預算辦理資源調控作業，是依據「預算法」第63條有關預算流用規範及「中央政府各機關單位預算執行要點」第27條略以「單位預算機關內同一工作計畫之用途別科目經費遇有經費不足，得由其他有賸餘之用途別科目辦理流用」等規定來移緩濟急。

國防部強調，這是發揮預算最大使用效益及確保國家安全最大利益的權宜措施，並無違法疑慮。