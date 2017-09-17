蔡壁如與周玉蔻LIne互嗆 柯P：「誰理...」

2017-09-17 14:02

〔記者郭安家／台北報導〕北市府市長室主任蔡壁如日前LIne名嘴周玉蔻：「罵柯文哲讓妳覺得很快樂嗎？」惹周不滿，周對台北市長柯文哲下辯論戰帖；柯今於中正區參訪，受訪頻表示「那個還好啦！」但又管不住嘴脫口「誰理...」一旁的幕僚暗示柯不要多說，柯笑說「不要講實話是不是？」意識到可能說錯話，柯還岔開話題對一旁的婦人說她的LV包像紙做的。

柯文哲日前於電視台專訪哽咽，自爆台北、上海雙城論壇期間，中央放他一個人和阿共仔「單挑」，引發一連串口水戰。周玉蔻批評柯說謊成性，蔡壁如卻LIne周：「罵柯文哲讓妳覺得很快樂嗎？在電視上那表情很可怕，妳是美女，皺紋突然冒出來，很可怕。小心保養。」

柯文哲今上午於中正區參訪，被媒體追問此事，柯直說「那還好啦！」接著閃進電梯內，媒體見狀也跟進電梯，柯說，「你怎麼趁機溜進來，為什麼說你們是鯊魚？你們要游得比鯊魚快才可以。」

電梯內再被媒體追問「市長周玉蔻說要跟你辯論」，未料，柯文哲冒一句「誰理...哎呦！」一旁幕僚暗示不要再說，柯笑說「不要講實話是不是？」幕僚堅定說，「不要講，我們到這邊就好了！」柯面對媒體百般追問都只說「那個還好啦、還好啦！」

柯文哲將步出電梯時，還岔開話題對一旁婦人說，「哇！妳這是紙做的。」婦人回說「沒有啦這LV！」但柯直說「LV？我看像紙做的。」婦人尷尬回說「抗UV啦、抗UV。」