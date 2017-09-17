蘇嘉全率團赴日出席APPU 以正式國名參與

2017-09-17 12:48

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院長蘇嘉全在副團長李鴻鈞委員陪同下，將率領訪問團前往日本九州大分縣參加19日召開的「亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第47屆年會暨第81屆理事會」，團員包含民進黨姚文智、蕭美琴、李俊俋、陳曼麗、吳玉琴、鍾佳濱、黃秀芳、國民黨江啟臣、陳宜民、許毓仁、時代力量高潞•以用•巴魕剌以及親民黨李鴻鈞、周陳秀霞等13位跨黨團委員。

「亞洲太平洋國會議員聯合會」係於1965年11月由日本岸信介（Nobusuke Kishi）首相等人發起成立之區域性國會議員組織，以推動區域國會外交；1980年該組織在台北舉辦第16屆大會時，歡迎太平洋新興諸國加入而擴大組織，改稱Asian-Pacific Parliamentarians’ Union（APPU），立法院係以中華民國正式國名參與APPU，是我國唯一具有正式會籍的國會國際組織，共有21個會員國、1個觀察員國及2個準會員團體，本屆第47屆年會及第81次理事會將於9月18日至20日於日本九州大分縣舉行。

今年APPU會議主題為「促進入境觀光：活化地方經濟與文化交流」，目前計有14個國家預定出席，分別為我國、日本、韓國、諾魯、吉里巴斯、斐濟、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、泰國、馬來西亞、東加、蒙古及巴布亞紐幾內亞。