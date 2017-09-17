照顧銀髮族柯P推「石頭湯」計畫 源由是兒童繪本

2017-09-17 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕為照顧銀髮族，台北市長柯文哲今在臉書PO文表示，台北市老人福利系統的建置，除了之前提到的325個老人共餐據點、17個日間照顧中心（兩年內要增加到31個）外，市府更投入了3千萬元試辦源於兒童繪本故事的「石頭湯」計畫。

柯文哲表示，「石頭湯」的名稱的由來，是源於兒童繪本故事：有3名飢餓的士兵來到窮困的城鎮，在苦尋不著食物的情況下，突發奇想用石頭燉湯，並告訴好奇的村民只要也貢獻一些食材就可分享，於是村民就把自己有限的蔬菜、肉類、香料等食材投入鍋中，在眾人齊心協力下煮出一鍋美味料理，不只士兵，連貧窮的村民都飽餐一頓。

柯文哲指出，北市府運用「石頭湯」故事的全新概念，將不同的照顧需求，透過社區中的「個案管理員」，把醫療、護理、輔具、藥師、打掃等各種項目整合，而不是要老人自己到處去尋找協助；而「石頭湯」計畫上路以來，已在5個高齡人口集中的國宅提供一站式的整合服務，服務了上百名高齡個案。

文章下方則有網友對此項政策的看法，有人留言「這個做法最實在貼心⋯有愛最美 讚啦！感謝有您。」、「有計劃、有條理的分配資源。而不是一個月補助多少錢，卻不追蹤，不關心。」、「柯p您真的很棒！社會福利因為有您，會越來越好！」、「這的確要在砍老人津貼前先公佈，或許就不會引起當時譁然」、「支持石頭湯計畫！希望能漸漸普及~」。