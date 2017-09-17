改組效應贊同度激增16.6％ 小英支持率升至46.4％

贊同總統蔡英文領導國家方式者，從上月的29.8%急速上升16.6個百分點至46.4%。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-17 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意基金會今（17日）公布「內閣改組、總統聲望與政黨支持」最新民調，贊同總統蔡英文領導國家方式者，從上月的29.8%急速上升16.6個百分點至46.4%，另外，針對內閣改組，有高達69%者表示贊成。

綜合媒體報導，民調顯示有46.4%民眾贊同蔡英文領導國家方式，其中8.2%為非常贊同、38.2%還算贊同、不太贊同者為23.7%、一點也不贊同者為12.7%，另外17.2%則表示沒意見、不知道或拒答。

相較於8月民調，贊同蔡英文領導方式者竄升了16.6％，不贊同者也下滑13.6%，一來一往使目前贊同蔡英文領導方式者，高於不贊同的人10個百分點。

另外針對內閣改組，有高達69%者贊成，其中，21.6%為非常贊同、47.4%還算贊同、不贊同者僅為17.5%。至於賴清德個人人氣部分，台灣成年人有55.4%對賴清德有好感、29.8%沒感覺，僅10.4%反感。若進一步以平均度數來看，台灣人對賴清德的感情熱度為63.44度，超越2012年的馬英九57.6度，以及蔡英文的59.67度。

至於政黨支持度，有30.2%最支持民進黨、18.9%最支持國民黨、6.4%最支持時代力量、2.9%最支持親民黨，其他小黨支持度都在 1%以下，而38.2%沒特別支持哪一個政黨、1.4%不知道或拒答。