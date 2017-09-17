想和金溥聰合體比「愛心」 馬英九卻尷尬的...

馬英九（中）16日參加「新台灣人小學堂」大小書蟲相見歡活動，合照時本來想伸手與身旁的金溥聰（中右）「合體比愛心」，但金溥聰早已擺好姿勢。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-17 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九16日與前國安會秘書長、新台灣人基金會執行董事金溥聰，一同參加彰化家扶二林「新台灣人小學堂」的活動，與現場家扶兒一起玩枯枝創作，還為優秀家扶兒頒獎。而活動後要比愛心合影留念時，馬英九原本伸出右手想和身旁的金溥聰「合體比愛心」，但金溥聰早就擺好姿勢，馬英九只好尷尬的伸出左手，自己獨自比愛心。

據《中時電子報》報導，司儀在介紹金溥聰時，不知為何稱他為「金薄聰」，讓在場的與會來賓偷偷笑了出來，甚至連馬英九的隨扈都忍不住笑意咧嘴微笑；而活動最後要大合照，司儀要大家拿出雙手在頭上比出愛心的姿勢，馬英九原本伸出右手想要和金溥聰來個「合體」一起比愛心，還瞄了瞄金溥聰兩眼示意要跟他合比愛心，但金溥聰早就舉出雙手比好愛心，馬英九發現金沒理他後，只好自討沒趣、尷尬的把左手伸出來，自己比愛心。

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馬英九（中）16日參加「新台灣人小學堂」大小書蟲相見歡活動，合照時本來想伸手與身旁的金溥聰（中右）「合體比愛心」，但金溥聰早已擺好姿勢。（資料照，記者劉信德攝）