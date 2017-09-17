葉匡時：國民黨戰力很差 根本毫無作戰能力

2017-09-17 11:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民意基金會今公布最新民調顯示，總統蔡英文進行內閣改組後，民眾蔡的領導支持度大幅提升16.6％。對此，前交通部長葉匡時表示，行政院長賴清德只要3個月內做出成績，未來施政不會太差，國民黨則是「戰力很差」，根本毫無戰力。

葉匡時指出，總統蔡英文換了閣揆後聲望大漲，因現在距離總統當選才1年多時間，但政府施政卻一蹋糊塗，當初支持蔡的這群人必須找到理由，不然就變成自己當初投錯票，所以找了替死鬼，當舊閣揆被換掉後，蔡英文的民調聲望自然上升。

葉匡時強調，如果賴清德做得很差，以後若被換掉，屆時再換行政院長，對蔡英文的聲望也不會有提升，因為就證明執政很差。

葉也說，現在台灣人普遍對民進黨、國民黨政治冷感，沒有支持特定政黨的人比例上升，加上國民黨戰力很差，根本毫無作戰能力，只要賴清德和立法院民進黨好好合作，做出一些成績後，台灣人就會很滿意。

葉認為，賴若很快解決「一例一休」問題，在3個月做出讓人有感的事，例如3個月內搞定「一例一休」，屆時工商界讚不絕口，那麼民進黨明年選舉將大有可為。

葉匡時評估，國民黨明年選舉席次會多一些，但不會多很多，因賴清德施政應不會太差，但最根本的經濟問題，現在還是看不到大破大立人物，台灣的未來還是會很辛苦。