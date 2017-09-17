監督年改聯盟分崩離析 「八百壯士」將登記社團法人

八百壯士發新聞稿表示，將正式成立登記「社團法人」。圖為反年改團體八百壯士9月3日在台北車站內慶祝九三軍人節。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-17 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕「監督年金改革行動聯盟」日前在召集人黃耀南宣布解散後，由退將胡筑生接任召集人，宣稱將繼續運作，胡也宣布之後陳抗都以「八百壯士」為主力號召。「八百壯士」則於15日晚間發新聞稿表示，因「監督年金改革行動聯盟」已「分崩離心」，而基於維護退伍軍人長期陳抗需要，將正式轉型登記為「社團法人」。

由八百壯士「指揮官吳其樑」、「副指揮官兼發言人吳斯懷」與「文宣組組長葉宜生」等人署名的新聞稿表示，日前黃耀南召開記者會宣佈解散「監督年金改革行動聯盟」，此一行動雖未獲全數認同，但分崩離心已是事實，惟八百壯士秉諸道義相持立場，未來將視任務實況酌予配合支援；而軍人年改版本尚未出爐，為因應全般情勢發展，衡諸整體退伍軍人權益，八百壯士不宜同時追求多個目標，必須集中火力，重新擘劃未來定位及方向，以應實需。

「八百壯士」新聞稿指出，因八百壯士只是一個臨時性道義結合的團體，這麼長時間帶領軍系袍澤，朝既定一致的理念與方向邁進，須仰賴全國認同的各個團體、軍種年班支持輪值與贊助，加上基於維護退伍軍人長期陳抗需要，因此八百壯士擘劃正式成立「社團法人」以「捍衛中華民國、恪遵憲政體制；堅持不溯既往、維護軍人尊嚴」為宗旨。