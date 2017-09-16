閣揆身份首回台南 賴清德：回家感覺很好

行政院長賴清德（右2）到台南第一場行程「前瞻綠色生活提昇競爭力」高峰論壇，會前接受媒體訪問時，南市立委陳亭妃（左3）、黃偉哲（右1）與民進黨南市黨部主委顏純左（左2）都貼近身旁搶鏡露臉。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-16 14:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕北上入閣的行政院長賴清德，今天首度回到從政初始的「發跡地」台南，參加第1場行程「前瞻綠色生活提升競爭力高峰論壇」，一路不時露出笑容，可見輕鬆心情，見到昔日部屬與老朋友更是親切問好。面對媒體訪問，他也透露，昨天晚上就回來，睡在家裡，「當然是一個熟悉的環境，所以睡得比較好」。

對於首度以院長身分參加活動，賴清德說「感覺也很好」，因為接任行政院長後，第1次回到台南，跟台南鄉親見面，特別是參加對未來國家建設非常重要的綠色能源論壇，覺得很高興。

據了解，論壇開議之前空檔，賴清德與昔日市府團隊及南市立委們閒談關心南市建設與政事，拜託立委大力協助地方建設與中央政策推動。第2場行程趕赴台灣首廟天壇拜拜時，因為之前他原定10月將偕同南市進出口公會拜訪日本仙台市與工商界，如今忙於行政院政務而無法出席，他也很細心趁空檔託交1封以行政院長簽署信箋，煩請公會代為轉交致意。

賴清德首度以行政院長身份回到台南，笑容滿面可見好心情。（記者洪瑞琴攝）