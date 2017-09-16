朝鮮半島緊張 吳釗燮：台灣要做好準備

2017-09-16 11:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統府秘書長吳釗燮今在「2017年亞太區域新的不確定時代與台灣國際研討會」致詞時表示，朝鮮半島當前情勢，因北韓導彈測試與核子試爆，呈現一觸即發的緊張局面，台灣必須做好準備、妥善因應，以確保台灣自身利益。

台灣安保協會今舉辦「2017年亞太區域新的不確定時代與台灣國際研討會」，邀請總統府秘書長吳釗燮、前駐日代表許世楷、美國在台協會前處長司徒文等人出席發表演講。

吳釗燮於開幕致詞時表示，亞太局勢的和平穩定，不僅關係台灣人民安危、基本權益與福祉，也牽動亞洲整體繁榮與發展，每當區域局勢快速變遷，台灣因戰略地位特殊，往往首當其衝，受到影響。

吳釗燮說，朝鮮半島因為北韓導彈測試及核子試爆，呈現一觸即發的緊張局勢，日本也調整安保防衛策略，川普政權下的亞太布局變革及中國大陸對外軍事的力量，區域各國國防安保策略的調整，都和台灣息息相關，任何外在安全環境的改變，都會增加亞太區域的不穩定性；吳釗燮強調，對此台灣必須做好準備妥善因應，以確保國家自身的利益，並回應台灣人民的期待。

吳釗燮說，為面對區域政局與周邊安全情勢轉變，我國要主動積極掌握各種資訊，維持區域內良好溝通、一起合作，共同面對區域安全變局帶來的考驗。

吳釗燮指出，儘管台灣的國際、政治、軍事力量都無法與大國相比，但是秉持民主自由、開放多元的國際主流價值，台灣將扮演「積極的催化劑」功能，透過雙邊、多邊的交流對話相互合作，持續與區域夥伴建立互惠互助的關係，讓台灣的軟實力被看見，讓台灣在國際社會扮演重要角色。

針對總統府昨表示，將全力配合聯合國安理會2375決議，落實執行制裁北韓一事，吳釗燮受訪時表示，政府相關機關都在做細部討論，討論完後就會對外發布，對於聯合國所有制裁項目都會進行檢討。