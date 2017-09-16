雙城論壇風波 童仲彥揭相信柯P不會說謊的原因...

柯文哲年中赴上海參加雙城論壇，但當時他「兩岸一家親」論述，讓他成眾矢之的。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-16 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲年中赴上海參加雙城論壇，但當時他「兩岸一家親」論述，成了眾矢之的，最近他接受媒體專訪，爆料當時已將所有資料都傳給國安會，結果中央置之不理，最後出事了中央才出面攻擊他，消息曝光後震撼各界，不少名嘴、民代批柯文哲說謊，不過台北市議員童仲彥說相信柯文哲的說法，在臉書上PO文力挺柯文哲。

柯文哲在雙城論壇的「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」等論述，引起部分人士不滿，最近他接受媒體專訪，哽咽談到此事，爆料出發前曾將所有資料都傳給國安會，但中央「已讀不回」，放他自己跟阿共仔談，最後出事了中央才出面攻擊他，柯文哲的大爆料引發風波，不少名嘴、政治人物痛批柯文哲卸責、推責任。

童仲彥在臉書上PO文力挺柯文哲，他認為，柯文哲是不會說謊的人，因為他接受到的資訊常常不完整，知識經驗又有限，他心是善良的，但快嘴卻成了扁鑽，不止亂捅，這次放在口袋裡更不小心自捅要害，但他始終認為，柯文哲不會說謊，不過台灣旗被丟垃圾桶一事，開議還是會好好修理柯文哲。

童仲彥透露，從去年大年初五到現在，曾當面問柯3次「關於世大運跟歷次雙城論壇的溝通」，他的回答口頭禪都是「已讀不回」。

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