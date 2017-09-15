薩德來台？ 美眾議員：支持在台部署飛彈防禦系統

美眾議員表示支持台灣部署飛彈防禦系統。圖為美在南韓部署的薩德飛彈防禦系統。（美聯社）

2017-09-15 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute）成立滿週年，昨（14）日舉行美台關係研討會時，美國聯邦眾議員迪尚特（Ron DeSantis）表示，他除了支持美國軍艦訪問高雄港外，也支持台灣部署飛彈防禦系統，以應對北韓的威脅。會中他也批評，北韓領導人金正恩是「不成熟的胖子」。

綜合媒體報導，身為眾院外交委員會成員的迪尚特指出，重要的是美國對台灣的承諾無法撼動，全世界都應該知道美國會支持台灣。他認為，台美之間應該有更緊密的關係，他也完全支持台美有更多軍事交流，除了美國軍艦訪問高雄港外，也可以考慮在台灣部署飛彈防禦系統。

迪尚特談到在台部署飛彈防禦系統一事時表示，為因應區域的改變，威脅不同，美國也該有不同的考量。他指出，美國發展飛彈防禦系統的能力非常好，在這點上可以讓台灣與盟邦更加強化。在北韓核威脅上，也能展現美國強大的威攝力。為了避免「轟炸北韓」這一最不得已的選項，透過台灣及美國的區域盟國部署飛彈防禦系統，也能達到向中國施壓的效果，有助於解決北韓問題。