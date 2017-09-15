中媒爆親暱逛街照 李凈瑜駁斥：邪惡之邦

網友爆料指李明哲妻子李凈瑜與民間司改會申訴中心主任蕭逸民，在赴中國出席李明哲審判時攬手逛街，互動狀似親暱，蕭逸民表示此次在中國被全程監控，當時身旁還有許多中方情治人員。（圖擷自微博）

2017-09-15 19:41

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國網媒爆料，李凈瑜赴中國出席李明哲審判期間，疑似與同行的司改會申訴中心主任蕭逸民互動親暱，攬手逛街。對此李凈瑜晚間透過台權會對外表示，此照片是自己與工作夥伴蕭逸民，為營救李明哲進行低聲竊語的討論；李凈瑜強調，此行全程遭中國國台辦人員跟隨，未入鏡的還有海基會與中方官員，痛批中國製造白色恐怖，光天化日之下惡意栽贓，是邪惡之邦。

未入鏡的還有海基會、國台辦官員

針對網路流傳李凈瑜在赴中期間，與司改會蕭逸民親密逛街的照片，李凈瑜本人並未出面回應，僅透過新聞群組對外表示，此次赴中，包含前民進黨立委王麗萍、司改會申訴中心主任蕭逸民、獨立電影製作人呂培苓與2位海基會官員、洪律師，在入境中國後，台胞證就遭國台辦沒收，所有行動都需要在國台辦人員跟隨下進行。

光天化日之下 中方還要栽贓

李凈瑜表示，自己與蕭逸民正在討論營救李明哲的細節，未入鏡的還有海基會官員；她痛批中國，光天化日之下還能栽贓，是邪惡之邦。

李明哲救援大隊晚間也對外發表聲明澄清，除詳細交代李凈瑜在中國的行動細節外，也強調拍照者應是中國的國安人員，在對街監控李凈瑜，全程拍照記錄。

聲明表示，這張挑選過的照片刻意不讓國台辦人員入鏡，2人當時即將要進入建設銀行，李凈瑜上前拉住蕭逸民，交代等一下要問有沒有網路銀行、在台灣可不可以匯款、以及其他不便在此公開的機密事項。聲明提到，為了怕被國台辦與國安人員竊聽，李凈瑜才特別靠近蕭逸民，以致被拍下這張照片。

李明哲救援大隊在聲明批評，中國國安單位全程監控李凈瑜行程，對於上述情況完全了解，卻仍透過匿名發帖對李凈瑜進行人格抹殺，還可能拿照片給李明哲看，試圖刺激李明哲的情緒，「這些手法將導致台灣人民的反感」，呼籲中國國安單位即刻懲處失職人員，公開澄清道歉，還李凈瑜與蕭逸民一個公道，否則李明哲救援大隊不排除委請律師，控告中國政府。