高市議會建議中央 循前例全額補助高雄首年加薪支出

2017-09-15 18:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府向議會提出107年度總預算後，中央突宣布公教人員加薪，額外增加市府17億元人事支出，儘管市府保證財務調度正常，絕不會發不出薪資，高市議會則是不分黨派取得共識，建議中央比照民國100年加薪情況，以全額補助地方調薪模式，專案補助高雄市17億元人事費用。

高市議會今舉行第13次程序委員會議，由議長康裕成主持，副議長蔡昌達、市議員張勝富、曾俊傑、李順進、張文瑞共同與會；會中通過件市府74件提案及人民請願案上程，同時針對中央為公務員加薪、卻沒補助六都人事費情形，提出討論。

議長康裕成代表議會，關切市府如何因應公務員加薪，高市府秘書長楊明州強調，他對市府財務調度有充分把握，絕不會有發不出薪資的窘境。

康裕成強調，在市府把明年度總預算送至議會後，中央才宣布公教人員加薪案，讓市府措手不及，議會將於9月26日召開第6次定期大會，並展開預算審查，如重編預算亦將影響議會審查的議程。

康裕成認為，高市府財政趨於穩定，中央不能以收支沒有差短為由不予補助，她舉民國100年馬政府處理調薪案亦採全額補助地方為例，期盼行政院比照前例、全額補助地方第1年人事費。

張文瑞、曾俊傑均認同，應由中央負擔地方第1年調整薪資的人事費用，議會不分黨派取得共識，期盼市府爭取中央專案補助高雄市17億元人事費用。