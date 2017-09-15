國民黨屏東縣黨部主委直選 正、副主委對壘

2017-09-15 18:33

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部主委直選今天領表截止，有2人領表，分別為現任主委廖婉汝及副主委張榮南完成領表手續，形成正、副主委對壘的情況。

國民黨屏東縣黨部表示，已經領表者必須在9月18日或19日上午10時到下午4點完成登記，並且繳交選務作業費30萬元和保證金60萬元，作業費不退費，未當選者退還保證金，9月20日完成候選人資格審查後公開抽籤，選舉人名冊25日到27日在縣黨部及6個區黨部供人閱覽，選舉投票日為10月15日上午8時至下午4點。