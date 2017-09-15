公教加薪南市增10億預算 議員質疑錢從哪來

2017-09-15 16:57

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天針對第6次定期大會召開第2次程序委員會，討論各項提案，會中，對於軍公教人員調薪3％，南市一年約增10億元預算，市議員蔡育輝質疑預算書已編定並送議會，未來這筆預算，錢從哪裡來？

對於議員質疑，市府表示，南市公教人事費決算數一年約360億餘元，預估調薪3％約增加10億元，其中公務預算及地方教育發展基金各約增加5億元，往年公務預算人事費因人員異動或未補實等原因致執行率約9成多，107年度調薪原則由人事費賸餘支應，如有不敷，則由各機關員工待遇準備或第二預備金支應。

市府強調，至於地方教育發展基金則由調整待遇準備支應及以地方教育發展基金賸餘超支併決算辦理，明年度的總預算案也不用重編。

蔡育輝表示，依法教育預算要達到一定比例，多年來市府都沒有編足，其中教育發展基金即使依法編列，但也沒有充分用在改善教育環境、充實教育員額，錢編了不用、用不到反而只在提供市府調度之用，相當不合理。

今天的程序委員會，由召集人議長賴美惠主持，副議長郭信良、議員蔡育輝、林宜瑾、郭秀珠、蔡秋蘭、吳通龍等委員出席，市府則由秘書長吳欣修率相關單位代表列席。

市議會表示，本屆第6次定期大會將於9月22日至11月30日召開，市議會不僅援例針對開、閉幕、三讀議案第二、三讀會以及議員市政總質詢等議程，於有線電視第3頻道進行轉播，期間所有議程也將於網路同步直播。