體育署挨轟護航協會舊勢力 林德福回應了

體育署推動體改挨批打假球，署長林德福表示，民團可能有所誤會，若有需要會再說明。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-15 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕體育署推動各單項運動協會改革，但推出的組織章程範本納入會員入會須經理事會審查等規定，遭民團「體育改革聯會」批評是護航協會舊勢力，憤而退出相關改革委員會。體育署長林德福今天回應指，所謂審查只是消極審核，除非有被判刑等情況，否則一定會通過，體改聯可能有所誤會，若有需要會再向體改聯說明。

體育改革聯會昨深夜發出聲明，怒斥體育署推動體改「打假球」、護航協會舊勢力，配合《國體法》修法的新版協會組織章程範本，仍完全有利於現有協會，當中規定新會員入會須經理事會審查、且須在11月30日前入會，並保障團體理事佔近過半席次。體改聯表示，他們決定退出體育署的「特定團體輔導委員會」表達嚴正抗議。

對於體改聯的批評，據《中央廣播電台》報導，林德福受訪表示，體育署的做法符合《國體法》修法精神，體改聯可能沒看清楚修法內容，所以有所誤會，若有需要，會請體育署同仁再向體改聯說明。

針對會員入會須經理事會審查的規定，林德福澄清，總是要有人審查申請加入的會員，不是說加就加，但基本上除非有被判刑等例外情況，否則審核一定會通過。而關於示範章程中規定，團體理事在總理事席次35席中佔近過半的17席，林德福強調，這符合《國體法》不超過半數的規定，若要改成16席也可以討論。