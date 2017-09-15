談到兩岸關係 吳敦義：現在沒有主張統一

國民黨主席吳敦義今日下午出席台北市婦工總會輔選戰將成長營座談，在談到兩岸關係時表示「我們沒有主張統一」。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-15 16:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日下午出席台北市婦工總會輔選戰將成長營座談，在談到兩岸關係時表示「我們沒有主張統一」，而是主張依照1992年兩岸換文的結果，也就是一中各表的九二共識，對岸重視「一中原則」，但我們高度重視「各自表述」，「一邊看一面，互相麥沖治」（台語）。

吳敦義還強調，「我們不會表成『兩中』、『一中一台』，堅決反對獨立」，因為搞獨立違背中華文化傳承與和平穩定發展的原則。

吳敦義說，現在的政府不承認「九二共識」，導致觀光業、飯店、遊覽車、夜市、餐館蕭條，而且其實「九二共識、一中各表」對我們沒有損失，也維護中華民國尊嚴，這才是對中華民國、台灣與兩岸和平最有幫助的。

在會前受訪時，面對媒體問及國共論壇何時舉行，吳敦義表示，在時程上本來就不容易安排，因為現在對岸正在進行人事布局，且十九大即將召開，11月中國國家主席習近平要參加APEC會議，還要接待美國總統川普到訪，因此國共論壇在時間安排上，不會硬性安排，未來國共論壇會包含經貿、文化與和平議題，舉辦時間上一定要順應雙方的行程安排。