藍營南市黨部主委直選 謝龍介對上盧崑福

2017-09-15 16:53

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市黨部主委直選今日下午4點領表截止，共有兩位現任議員有意願競選主委，分別是謝龍介與盧崑福。

謝龍介昨日上午就由朋友陪同到黨部領表，盧崑福則是今日上午委託友人代領表，根據黨務人員表示，如果是本人領表，出示身分證或黨證即可，但代領表則需要參選人的委託書、黨證和身分證，另外，申請表也不能轉讓。

這次參選主委的人需要繳交黨務作業費和保證金，但每個地方的金額不同，台南的金額分別是30萬與80萬，今日領表截止後，將於18、19日受理登記，10月15日舉行投票。