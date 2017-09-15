台北市長投給誰？ 「西瓜」橫空出世打敗柯文哲

台北市長柯文哲在《政經看民視》的2018台北市長投票民調中，輸給世外高人「西瓜」。（記者方賓照攝）

2017-09-15 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕2018台北市長選戰已逐漸加溫，《政經看民視》昨（14日）舉行「2018台北市長您選誰」的投票活動，邀請民眾以手機、市話、APP等方式共襄盛舉。結果出爐讓不少人跌破眼鏡，因為1名世外高人「西瓜」，竟然以954票力壓現任台北市長柯文哲的251票，蔣萬安和陳宜民的票數則皆未過百。

《政經看民視》為了這次投票活動，還特地在臉書開啟直播，網友們紛紛在留言中表示，看來看去就投給「西瓜」好了，還有人笑稱「我真的覺得選西瓜不錯！」就在一番起鬨下，「西瓜」就這樣莫名登上得票寶座，讓251票的柯P徒呼負負，蔣萬安64票和陳宜民75票只能陪榜。

有民眾對這樣的結局感到不可思議，連忙到「爆料公社」臉書粉絲頁詢問「西瓜到底是誰，為什麼票數這麼高？」網友則笑稱「選西瓜都比人好！」、 「寧願投給水果也不願投給人吧。」

還有人聯想起太陽花學運領袖林飛帆，曾在時代力量台南黨部成立時，說出「某黨推個西瓜出來都會當選。」網友認為如今在台北這顆「西瓜」的意思，可能就是指誰民調高，誰就容易當選。