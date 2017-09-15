提建言解決業界困境 商總獲內政部頒特優團體

內政部次長邱昌嶽頒獎表揚中華民國全國商業總會。（記者陳鈺馥攝）

2017-09-15 16:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日頒發傑出「105年度工商自由職業團體」，特優團體由中華民國全國商業總會、中華民國中醫師公會全國聯合會榮獲。內政部次長邱昌嶽表示，國家高度肯定工商團體對社會貢獻，工商團體的許多建言，讓國家政策制定更加健全。

內政部今日表揚2個特優團體、20個優等團體、93個甲等團體，及39個優良工作人員，邱昌嶽致詞時說，今年有中華民國全國商業總會、中華民國中醫師公會全國聯合會2個團體連續3年獲獎，內政部特頒獎肯定其貢獻。

邱昌嶽指出，中華民國全國商業總會因辦理行政院長與商業領袖座談，也與土耳其工商暨商品交易總會洽簽合作備忘錄，長期肩負起和政府溝通橋梁功能，有效解決業界困境而獲獎。

邱昌嶽也說，本次獲得優等的「中華民國信託業商業同業公會」，去年積極配合政府推動長照及金管會積極推廣的「高齡者及身心障礙者財產信託政策」，讓一位患有身心障礙的許姓小弟，透過信託專款專用，不必擔心親人過世後，無法自理生活及財產。

另一特優團體中華民國中醫師公會全國聯合會，也因積極推動台灣中醫站上世界醫學舞台而獲獎。該會理事長陳旺全受訪表示，自從他當理事長後，積極推動偏鄉醫療，更秉持「仁愛之心」進行中醫服務，推廣中醫療法解決醫病雜症。

中華民國信託業商業同業公會秘書長呂蕙容表示，公會積極協助政府推動相關政策，也對政府近日拍板的軍公教調薪3％予以肯定，將可帶動民間薪資調漲，加薪能創造更合理的勞資環境。