電源開發方案 政院電力總體檢小組促經部規畫

「電力系統總體檢小組」小組召集人吳政忠要求經濟部長期應就未來綠電佔比提升，檢討妥適的備用容量率。圖為澎湖沿岸風力發電。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-09-15 15:21

〔記者李欣芳／台北報導〕815全台大停電事件屆滿1個月，行政院成立的「電力系統總體檢小組」12位委員今天首度開會，會中確認將區分發電系統、燃料系統、再生能源、輸電系統、配電系統及需求面管理等6組進行討論，為確保供電穩定，行政院政務委員、小組召集人吳政忠會中指示經濟部儘速研議配合長期電源需求，規劃電源開發方案（含民營電廠）及需求管理等可行措施，讓備用容量率可達法定15%。

吳政忠並要求經濟部長期應就未來綠電佔比提升，檢討妥適的備用容量率。

行政院「電力系統總體檢小組」小組由吳政忠擔任召集人，並由中山大學電機系教授盧展南擔任共同召集人。

小組由美國NEXANT科技顧問公司副總裁劉文雄、台達電公司事業部總經理張育銘、台積電公司資深廠務處長莊子壽、前經濟部能源委員會執行秘書方良吉、台灣科技大學電機系教授葉勝年、台灣科技大學電機系教授陳在相、中原大學電機系教授陳士麟、中山大學及義守大學合聘教授陳朝順、成功大學電機系教授張簡樂仁、台灣大學電機系教授劉志文等10位外部委員，總計12位委員共同組成小組。