綠營南市長初選白熱化 議員動向引注目

2017-09-15 13:38

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選選情白熱化，議長賴美惠日前突然在臉書貼文，強調尊重市民在初選中產生的人選並全力支持，另一位議員王錦德也在臉書轉貼表達同樣立場，據悉2人如此大動作是被某網路媒體點名投入立委黃偉哲的初選輔選，大動作否認也頗耐人尋味。

對此，黃偉哲表示，目前議員陳金鐘和郭清華有表達明確地支持他，但每位民意代表都有其獨立立場，誰也不能代表誰，對於過度演繹或想像空間都持保留態度，而他也會全力爭取大家的支持。

不過此一動作也引來政壇熱議，到底各市長參選人在地方基層拉攏各股力量的搶攻情況如何？據了解，賴美惠及王錦德都是屬於新潮流以及友好賴清德院長的「賴系」色彩明顯，2人臉書澄清，到底是確定在初選中中立，還是還不到表態的時刻?也讓外界更關注2人以及同派系包括林宜瑾，呂維胤等人的支持動向。

對此，葉宜津、顏純左及前立委李俊毅都認為，由於明年碰到議員選舉，每位民意代表都有其自身的考量，因此初選前都不會表態，保持中立，以免對選情不利。議員的力挺好比當地選民風向球，陳亭妃表示已有不少議員支持，也會尋求更多的民意支持，立委王定宇也說「當然有人勸進」，兩人都表示目前以政策為主，爭取選民認同。至於立委林俊憲則說，婉謝身邊的議員勸進，專注於立法院的工作。

政壇人士則表示，其實議員間誰會支持誰，多數人已經很明顯，除了公開替黃偉哲站台的議員名單出爐，陳亭妃也已有郭信良，林志聰，陳怡珍，賴惠員及陳秋萍等人表態，其餘泛綠各議員誰會支持誰？大家也是心知肚明，只是畢竟是黨內初選，連前市長、現任行政院長賴清德都表示:初選結果交由市民決定，其他人當然也不好公開表態，但隨著選情白熱化，會不會有越來越多人跳出來公開站台「選邊站」？恐怕就要有待觀察了。