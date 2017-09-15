為文資再槓中央 柯：看到不對就要舉手

台北市長柯文哲說，不是特別去槓誰，只要看到不對就會舉手說這不對。（記者方賓照攝）

2017-09-15 12:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市文化局最近為文資保存問題槓上文化部，雙方連日隔空交火。台北市長柯文哲今表示，古蹟保存很好，但誰要出錢，就是個大問題。

柯文哲日前指文化部「指定古蹟又不給錢維修」，文化部前晚發布新聞稿喊話，文化部將投入超過70億經費提供位處台北市的文化資產活化再利用；台北市文化局表示「深感錯愕」，歸納文化部提出的8項質疑，昨回以5000字言打臉文化部。

柯文哲上午出席老人共餐聚點活動後受訪表示，如果是隸屬中央的古蹟，文化部的確有出錢，但問題是很多古蹟是私人或台北市政府的，例如爭議多年的陳悅記祖宅（老師府）就是私人產業被指定古蹟，叫家屬自籌幹什麼，搞到最後烏煙瘴氣，柯嘲諷「所以晚上就自燃現象」，這是一個問題，但是要想想怎麼解決。

現場媒體問，世大運後似乎又開始跟中央對槓？柯表示自己不是特別去槓誰，只要看到不對就會舉手說這不對。

另外針對新閣揆賴清德一上任就拍板明年度軍公教調薪3％，柯文哲說，昨天去參加行政院會到一半才驚覺，「加薪3％，那錢誰出？」明年度預算都已經送到議會了，現在公務員明年度的薪水突然多3％，這問題要趕快解決。

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