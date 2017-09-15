梁文傑批錯誤解讀 柯：我知道我沒有說謊就好

2017-09-15 12:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨台北市議員梁文傑今早接受廣播節目專訪時，指台北市長柯文哲對於人與人之間的溝通，常常有錯誤的理解與解讀，對於別人說的話，會有「主觀的想像」。對此，柯文哲表示，「我知道我沒有講謊話這樣就好了。」

柯文哲日前接受電視專訪時，一度委屈哽咽指，赴中進行雙城論壇交流期間，事前將致詞內容讓國安會看過，事後卻放他一人處理，獨自扛責。

當時陪同出席雙城論壇會議的梁文傑則說，柯文哲確實請一位與總統蔡英文很熟的國安會前諮詢委員幫忙寫講稿，但柯有主觀想像，可能認為前國安會的人幫忙寫稿就代表獲得國安會或蔡英文認同，但其實不是，同時批評柯「得了便宜還賣乖」。

柯文哲上午出席共餐聚點活動後接受媒體聯訪，被問到梁文傑專訪內容。柯文哲語氣無奈反問「要把昨天的話再講一遍嗎？」隨即重申，不管是雙城論壇、世大運，都不是他一個人可以應付，有時會很希望得到各方協助。

「還好，最後撐過去了，天佑台灣」，柯神情漠然表示。至於他對國安會的指控，柯僅說，「我知道我沒有講謊話這樣就好了」。

對於有學者和議員認為柯文哲沒有誠信，應退出政壇，柯則自嘲「我的問題就是我太誠實了。」而梁文傑在廣播節目中批評他「得了便宜又賣乖」，柯回說「有時候想想我太呆了。」

相關影音