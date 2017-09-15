國民黨臉書PO文髮夾彎 網友笑「人格分裂」

國民黨官方臉書就軍公教調薪議題連續兩天PO文，先是感謝民進黨為軍公教加薪，隔天卻又改口批評民進黨「執政不用腦，只想發紅包」。（圖擷取自國民黨臉書）

2017-09-15 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德決定軍公教明年加薪3％，初估軍公教加薪，消費者物價指數（CPI）年增提高0.04％，如果民間企業全體響應，政院主計處估計GDP將可成長到0.6％。國民黨官方臉書就軍公教調薪議題連續兩天PO文，先是感謝民進黨為軍公教加薪，隔天卻又改口批評民進黨「執政不用腦，只想發紅包」。

新任閣揆賴清德12日拍板定案，宣布明年軍公教將加薪3％，期帶動國內企業薪資成長，並增加內需。國民黨官方臉書粉專13日發文，指唐飛、游錫堃、吳敦義、賴清德，這些人任職行政院長時，都將軍公教調薪3％，顯示無論藍綠，每次政府幫軍公教人員調薪，都是希望可以帶動民間消費，進而促進產業加薪，讓整體經濟成長向上走。國民黨說，「感謝民進黨，在污名化軍公教對國家的付出之後，終於還給軍公教人員3％的尊嚴。」

但國民黨在14日又PO文，批評民進黨政府，「執政不用腦，只想發紅包」，加薪固然值得嘉許，但政策缺乏全盤配套措施，「中央請客、地方買單，面子給你、債留子孫」。

國民黨這2篇PO文，前後觀點不一，讓臉書粉專「小聖蚊的治國日記」相當困惑，詢問網友「有人看得懂國民黨在講什麼嗎？」網友回應，「13號發文的小編已被解雇，14號發文的小編是不同人」、「被盜帳號」、「輪班沒交接」、「13日的小編已送去住海景第一排，現在的小編是新來的」、「人格分裂」、「昨天的小編不代表今天小編的立場」、「左右互搏這種武林絕學不是一般人能練」、「海豚都會自己轉彎了，這有什麼好奇怪的」、「海豚灣戀人」、「一中（國國民黨）各表」。